Транслировала в интернете пьянку: полиция забрала ребенка у 25-летней стримерши

Сотрудники правоохранительных органов изъяли четырехлетнего ребенка у молодой матери в Красноярском крае. Они посчитали, что несовершеннолетний находится в опасности. Его мать в это время пила и вела стрим.

Сообщение правоохранителям поступило от неравнодушного зрителя трансляции, передает ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он стал свидетелем того, как 25-летняя мать распивает в присутствии маленького сына.

Стражи порядка прибыли по вызову и сочли обстановку, в которой находился ребенок, социально-опасной. На время они изъяли его и поместили в центр семьи. Там несовершеннолетнему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее во Владимирской области 19-летняя мать заморила сына голодом. Затем она выбросила его труп на улицу. Тело лежало в коробке.