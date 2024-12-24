Трамп опубликовал пост со скрином покупки Канады и Гренландии

Эрик Трамп, средний сын избранного президента США Дональда Трампа, по всей видимости, решил высказать поддержку громким политическим заявлениям отца. В своих социальных сетях 40-летний предприниматель и меценат опубликовал провокационную картинку: скрин из приложения маркетплейса Amazon, на котором изображена корзина товаров его родителя. В списке покупок — Канада, Гренландия и Панамский канал.

Мем был выложен Эриком на фоне неоднозначных высказываний Трампа-старшего о готовности США к территориальной экспансии. Так, на прошлой неделе республиканец в очередной раз предложил рассмотреть вариант включения Канады в состав США на правах 51-го штата.

«Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 миллионов долларов в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом. Они бы сэкономили огромные суммы на налогах и военной защите», — написал он на своей платформе Truth Social.

Схожие идеи избранный американский президент уже озвучивал до этого — в интервью NBC он призвал Оттаву и Мехико задуматься о вхождении в состав США. В Канаде на заявление политика обиделись.

Также Трамп не обошел вниманием Гренландию — хотя этот остров де-юре принадлежит Дании — и Панаму, знаменитый канал в которой был построен американскими компаниями и был передан под управление местных властей только в 1977 году. Все эти территории, считает избранный президент, достойно могут обогатить земельный фонд его страны.

Ранее мы писали о том, что журналистка Маргарита Симоньян допустила организацию на Трампа еще одного покушения.