Главред RT Маргарита Симоньян высказалась про инаугурацию Дональда Трампа, которая должна состояться в январе 2025 года. По словам журналистки, миллиардер «может не дойти» до Белого дома.

Все дело в том, что на будущего президента, вероятно, готовится покушение. Трампа уже пытались убить во время предвыборной гонки, однако тогда миллиардеру повезло и он отделался ранением. Кроме того, он находился неподалеку от гольф клуба, где велась стрельба.

«Трамп может не дойти до Белого дома. Просто не доехать. Он уже дважды почти 'отъехал», — заявила Симоньян на телеканале НТВ.

За нападениями на Трампа могут стоять американские спецслужбы. Однако бизнесмен, как считает главред RT, перешел дорогу не конкретно им, а так называемому глубинному государству, которое на самом деле управляет США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп не в безопасности. По словам российского лидера, миллиардер прошел непростой путь обратно в Белый дом.