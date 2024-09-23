Теперь бизнесвумен — Ким: глава Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук вышла на связь со своими подписчиками в Telegram. Бизнесвумен написала, что решилась остаться собой и поэтому сменила фамилию на девичью.

Судя по всему, в отношениях Татьяны и ее супруга Владислава произошел раскол, который максимально отдалил бывших партнеров друг от друга. Бизнесвумен больше не захотела себя ассоциировать с фамилией Бакальчук.

В своем Telegram-канале Татьяна объявила, что с этого дня она стала — Ким. Название своей группы в мессенджере она тоже в связи с этим поменяла.

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала предпринимательница.

Ранее адвокат Александр Трещев рассказал, как Владислав Бакальчук называл жену дома. По его словам, бывший глава семейства прибегал к психологическому насилию.