«Доминировал и называл ее такими словами»: вскрылась правда о семейной жизни Татьяны Бакальчук

Знакомый с конфликтной ситуацией в семье Татьяны и Владислава Бакальчуков адвокат Александр Трещев рассказал, как муж называл жену дома. По словам источника, имело место психологическое унижение.

Комментарий адвоката приводит Kp.ru.

«Он называл ее такими словами, которые я приводить не буду… Обстановка дома разительно контрастировала с тем, как к ней относились в деловой жизни, в частности, новые партнеры», - сообщил Трещев.

Ему известно о бизнесе семьи. Решение Татьяны о работе с крупной рекламной компанией вывело бизнес «на новую орбиту», уверен он.

Что же касается Владислава, то тот «обмяк», хотя изначально был очень грамотным человеком, отметил Трещев.

«Потом семья попала в свет софитов, и больше света приходилось на Татьяну», - сказал адвокат и подчеркнул, что Владислава это не задевало, он не собирался выходить на первый план, «но доминировал над ней в семейных отношениях».

Адвокат говорит: до ситуации со стрельбой у офиса компании Владислав мог рассчитывать на возвращение половины бизнеса. Сейчас же он лишится всех выплат и может оказаться в местах лишения свободы. Поделить совместно нажитое имущество будет практически невозможно, заключил Трещев.

Ранее Татьяна со слезами обратилась к мужу.