«Телефон так себе, но подходит под цвет волос»: депутат Виталий Милонов рассказал историю покупки нового айфона

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о покупке нового iPhone 17 Pro. При выборе телефона парламентарий исходил из цветы самого гаджета — «рыжий, как и он сам».

В беседе с Life.ru чиновник поведал, что ему пришлось приобрести телефон американской марки, потому что его Nokia Lumia неожиданно сломался. При этом к новой покупке у него возникли вопросы.

«Телефон так себе. Я его, честно говоря, обменял на свой Nokia Lumia в ленинградской комиссионке. Я хотел пополнить карту “Подорожник”, но замерз очень сильно, и телефон перестал работать Lumia», — объяснил Виталий Валентинович.

Починить Nokia специалисты не смогли и предложили ему взять новый смартфон. Так Милонов решил приобрести iPhone последней модели. Гаджет ему не особо нравится, зато хоть подходит под цвет волос, признается Милонов. Кроме того, парламентарий отмечает, что использует его исключительно для «поиска уязвимостей в операционной системе».

Ранее депутат Виталий Милонов призвал отправлять молодежь в психбольницы из-за опасного тренда.