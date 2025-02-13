Подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары могут отпустить из-под стражи

Внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в его убийстве, могут отпустить из-под стражи. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«На сегодня у следователей нет ответов на подавляющее большинство вопросов, плюс ко всему, не обнаружены трупы. Такая ситуация ставит следователей практически в тупиковое положение», — рассказал он в беседе с Газета.Ru.

Основная проблема, по словам юриста, заключается в том, что следователи не могут собрать достаточное количество улик. В том случае, если им за определенное время не удастся установить, когда и как было совершено преступление, и подтвердить свои выводы фактами, защита обвиняемой может подать жалобу из-за «бездействия» правоохранителей.

Хаминский подчеркивает — чтобы хотя бы доказать, что Тархова и его супругу действительно убили, достаточно будет найти фрагменты тел. Однако сделать это можно только при помощи волонтеров, поскольку следователи заниматься поиском на свалке не хотят.

Напомним — новости о страшном убийстве потрясли Россию на прошлом неделе. Как утверждают СМИ, в начале января внучка Тарховых убила их, заморозила и распилила тела, а останки выбросила на помойку в больших бочках. В настоящее время девушка задержана, а хоть какие-нибудь фрагменты тел правоохранители пытаются откопать на мусорном полигоне.

Ранее мы писали о том, что тела убитых деда и бабки их внучка могла растворить.