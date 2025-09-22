Технически это возможно: в будущем женщины научатся беременеть без мужчин

В будущем женщины смогут беременеть без мужчин. К такому выводу пришли китайские ученые. Они провели ряд экспериментов, который показал, что участие противоположного пола в зачатии когда-то не будет необходимостью.

Так, по информации Daily Mail, лабораторная мышь смогла зачать потомство без самца, но при помощи инструмента редактирования генов CRISPR. Детеныш подопытной родился здоровым и дожил до взрослого возраста.

Процесс однополого размножения называется партеногенез. По словам ученых, с технической точки зрения он возможен у людей, однако у женщины, которая собирается забеременеть таким образом, должны быть генетические мутации.

«Чтобы получить партеногенез у людей, нам нужно, чтобы особи с одинаковыми случайными мутациями (мутаций должно быть много) скрещивались. Это очень маловероятный шанс, с крошечной вероятностью, но технически это возможно», — заявила преподаватель зоологии в Университете Ноттингема Трент Луиза Джентл.

На данный момент партеногенез не рассматривается обществом как способ размножения из-за этических соображений. Кроме того, если женщина будет зачинать потомство без мужчины, то дети родятся ее клонами, а это, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям.

