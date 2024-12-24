Опубликовано 24 декабря 2024, 19:261 мин.
Владислав Бакальчук рассказал, как прошло очередное заседание по бракоразводному процессу
Бакальчук фразой Артемия Лебедева прокомментировал заседание суда по разводу.
© Freepik
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что состоялось очередное заседание суда по бракоразводному процессу с Татьяной Ким. Он прокомментировал его фразой блогера Артемия Лебедева.
Соответствующий пост появился в Telegram-канале Владислава.
«Как бы сказал мой хороший знакомый Артемий Лебедев "прошло и прошло"», - написал Бакальчук.
Бизнесмен заметил, что «из хорошего» - это удовлетворение их ходатайств. Кроме того, суд перешел в основное заседание.
«Впервые со стороны Татьяны в суд предоставлены хоть какие-то материалы», - также написал Бакальчук.
Следующее заседание состоится 13 января.
В ноябре Бакальчук поздравил Татьяну с Днем матери. Отдельно он обратился к теще.