Владислав Бакальчук рассказал, как прошло очередное заседание по бракоразводному процессу

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что состоялось очередное заседание суда по бракоразводному процессу с Татьяной Ким. Он прокомментировал его фразой блогера Артемия Лебедева.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Владислава.

«Как бы сказал мой хороший знакомый Артемий Лебедев "прошло и прошло"», - написал Бакальчук.

Бизнесмен заметил, что «из хорошего» - это удовлетворение их ходатайств. Кроме того, суд перешел в основное заседание.

«Впервые со стороны Татьяны в суд предоставлены хоть какие-то материалы», - также написал Бакальчук.

Следующее заседание состоится 13 января.

В ноябре Бакальчук поздравил Татьяну с Днем матери. Отдельно он обратился к теще.