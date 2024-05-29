Там, где хоронят бездомных: на российском кладбище нашли свалку ящиков с фамилиями участников СВО

В Челябинске обнаружили свалку ящиков с фамилиями участников спецоперации. Об этом сообщила журналистка Любовь Рудометова во «ВКонтакте».

По ее словам, сперва на связь вышли две жительницы города Чебаркуль. Обе женщины потеряли родственников на СВО. Они приехали на челябинское кладбище, где находится воинское захоронение, и в процессе его обхода обнаружили свалку ящиков.

На них видны фамилии не вернувшихся бойцов, воинские звания и другие данные. Фрагменты были свалены в той части кладбища, где хоронят бездомных.

После появления информации об этом на челябинском кладбище побывали представители военного комиссариата, городского управления ЖКХ. Ящики пообещали утилизировать.

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