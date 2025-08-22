«Главное своего мужа найти»: в РПЦ назвали женщину существом без головы

Протоиерей Сергей Кульпинов назвал женщину «существом без головы». По мнению представителя РПЦ, ее предназначение – найти мужа, которому нужно «давать импульс жизни».

На высказывания священника обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Любую женщину возьми: если она найдёт своего мужа, всё будет в порядке. Главное своего мужа найти», - сказал Кульпинов и призвал к ответственности в выборе супруга.

«Не надо искать острых ощущений. Это касается и женщины. Женщина такое шальное существо порой бывает», - произнес представитель РПЦ.

Он уверен, что женщина своей любовью может сподвигнуть мужчину к изменениям. Также протоиерей назвал мужчин «головой»: он должен понимать, что делает, размышляет Кульпинов. Женщина же, уверен он, не анализирует свои поступки, а «просто берет и делает».

«Потому что в нем потенция героя заложена в мужчине. Понимаете? Женщина — это не герой. Женщина — это существо без головы», - сказал священник.

Ранее в РПЦ объяснили, почему мужчины часто спиваются в браке.