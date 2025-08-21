Тайную любовницу Немцова обвинили в незаконном выселении приднестровца из дома

Экс-возлюбленную политика Бориса Немцова Екатерину Ифтоди и ее мать обвиняют в том, что они выгнали из дома приднестровца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у семьи Ифтоди есть дом под Тирасполем, который они отдали местному жителю Николай. Взамен он пообещал отремонтировать жилище и охранять его. Однако после очередных споров внутри семьи по разделу имущества мать Екатерины переписала недвижимость на себя, выгнала Николая и заселила других людей.

Николай утверждает, что жил в доме у Ифтоди пять лет, тщательно следил за ним и ухаживал. Он также отмечает, что семья экс-возлюбленной Немцова уже разрывала договор с теми, кто делал ремонт в их жилье.

Екатерина назвала старого жильца аферистом, превратившим ее недвижимость в «бомжатник». Семья написала на него заявление в полицию.

Ифтоди была одной из возлюбленных Немцова. Женщина утверждала, что политик является отцом ее сына Бориса. В дальнейшем ей удалось доказать это в судебном порядке.

