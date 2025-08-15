Возлюбленная Романа Старовойта пришла к могиле на 40-й день и что-то шептала

К могиле экс-министра транспорта Романа Старовойта на 40-й день пришла его возлюбленная Полина. Девушка присела и что-то шептала.

Об этом сообщает Telegram-канал 78|Новости.

Полина оделась во все черное, на глазах были солнцезащитные очки. Девушка посетила Смоленское кладбище одна.

К месту захоронения 53-летнего политика с утра идут люди. Старовойта навестили бывшая жена, две дочери и друзья.

По данным КП-Петербург, дети Старовойта долго находились у могилы. Девочки переговаривались, иногда улыбались и поддерживали друг друга.

Также сообщалось, что в районе 8 утра у могилы появился мужчина. Он присел на корточки и оставался в таком положении несколько минут, смотря на крест.

Напомним, чиновника похоронили 11 июля. После похорон бывшая жена Старовойта и его девушка обнялись, вытирая слезы.