Сын погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы ушел добровольцем на СВО

Стало известно, что один из трех сыновей Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, ушел на СВО. Мужчина отправился на спецоперацию добровольцем много месяцев назад.

Подробности сообщил Глеб Глинка - супруг погибшей в 2016 году в авиакатастрофе благотворительницы.

На СВО ушел их приемный сын Илья. Мальчика усыновили, когда ему было 13 лет. Глеб Глинка говорит, что молодой человек «просто поставил перед фактом».

«И теперь мне остаётся только ставить свечи в церкви, оставлять батюшке записки со словами «За здравие воина Ильи», заказывать сорокоусты и молиться», - рассказал Глинка.

Глеб сообщил Kp.ru, что из троих сыновей двое живут в России, один – в Америке.

Ранее адвокат певца Авраама Руссо Андрей Алешкин прокомментировал желание обвиняемого в похищении артиста уйти на СВО. Он призвал в первую очередь расплатиться по гражданским искам – размер требований составляет порядка 5 млн рублей.