«Если выплатит 5 млн, то пусть идет»: адвокат оценил желание одного из похитителей Авраама Руссо отправиться на СВО

Адвокат певца Авраама Руссо Андрей Алешкин оценил желание борца Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении артиста и покушении на него, уйти на СВО. Юрист считает, что перед этим Эльдукаев обязан заплатить по гражданским искам.

Комментарий Алешкина приводит Газета.Ru.

По словам адвоката, ему неизвестно о желании борца и его планах. Алешкин отметил: право участвовать в спецоперации у него, действительно, есть.

«Если, конечно, в рамках освобождения и участия его в СВО он выплатит иски порядка пяти миллионов рублей, то пусть идет на СВО…», - сказал адвокат.

Он считает: сначала следует получить срок, разобраться с компенсацией и после этого «с чистой совестью» отправляться на СВО.

4 сентября сообщалось о задержании 60-летнего жителя Москвы, которого подозревают в покушении на певца. Мужчину остановили в аэропорту «Шереметьево».