Сын бывшего губернатора Тульской области выставил на продажу квартиру в «Доме со львами» за 265 млн рублей

Сын бывшего главы Тульской области Владимира Груздева Леонид продает квартиру в Москве. Недвижимость, расположенную в «Доме со львами», выставили за 265 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Дом расположен на Малой Молчановке. Он был построен в 1914 году. Строение известно тем, что когда-то в гостях у писателя Алексея Толстого здесь бывал поэт Сергей Есенин. Дом посещала автор Марина Цветаева.

В девятиэтажном «Доме со львами» находится квартира Леонида Груздева. Сейчас он учится в Лондоне, а московскую недвижимость решено продать. Молодой человек оформил для этого доверенность на отца.

Жилье Леонида занимает площадь 162 квадратных метра. Внутри есть кабинет, камин, гардеробная, спальня, кухня-столовая. Интерьер квартиры выполнен в стиле американской классики, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что избранник певицы Анны Семенович Денис и его жена Марина будут продавать дом в Германии. Недвижимость выставлена на продажу. После сделки Денис намерен переехать в Россию, а его жена Марина присмотрела квартиру во Франкфурте.