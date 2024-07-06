«Выставлен на продажу»: Анна Семенович раскрыла, что будет с домом в Германии, где живет жена ее избранника

Недавно СМИ удалось рассекретить нового возлюбленного певицы Анны Семенович, которого она скрывала от публики. Избранником артистки оказался бизнесмен по имени Денис. Однако выяснилось, что мужчина женат, а в Германии у него — супруга, сын и совместно нажитое имущество. В беседе с Woman.ru знаменитость высказалась о семье возлюбленного и раскрыла, что будет с домом в Германии, где сейчас живет жена ее избранника.

После того, как раскрылись отношения певицы и бизнесмена, Анна Семенович оказалась в центре скандала. Но экс-солистка группы «Блестящие» заверила, что знала о том, что ее любимый мужчина женат и готовится к разводу. Более того, его супруга Марина знала о наличии другой женщины.

«Они давно не живут вместе как муж и жена, находятся в бракоразводном процессе, который в Германии длится очень долго. Больше года бывшая супруга Дениса знает, что у него в России другая женщина и новые отношения», — заявила Анна Семенович.

Певица отметила, что у жены ее возлюбленного «тоже уже появилась новая личная жизнь». По словам Анны Семенович, Марина не знала, что новой избранницей экс-супруга стала именно она. Артистка подчеркнула, что «Денис полностью оплачивает все расходы и обучение их сына».

На данный момент женщина вместе с сыном от бизнесмена живет в загородном доме в Германии. Анна Семенович рассказала, что сейчас недвижимость выставлена на продажу.

«Марина живет в их совместном пока загородном доме стоимостью почти 5 млн евро. Сейчас дом выставлен на продажу в связи с расторжением брака. На вырученные деньги Денис намерен приобрести недвижимость в России, куда собирается полностью переехать. Марина присмотрела прекрасную квартиру в центре Франкфурта. Говорить о том, что она нуждается, явно не приходится. Она ездит на машине за 120 тысяч евро», — поделилась певица.

Ранее сообщалось о том, что Анна Семенович впервые показала возлюбленного.