Сын Арнольда Шварценеггера получил роль в «Белом Лотосе» благодаря помощи родственника

Сын актера Арнольда Шварценеггера Патрик получил роль в сериале «Белый лотос» благодаря участию своего родственника. Однако помог ему не знаменитый отец.

Как выяснилось, перед прослушиваниями 31-летний мужчина очень переживал, что может провалиться. Своими тревогами он поделился с Крисом Прэттом, мужем его сестры и по совместительству уже именитым артистом. Тот дал ему подсказку.

«Мой шурин сказал, что когда ты проходишь прослушивание, то все решают первые секунды. В этот момент я должен сделать что-то, что впечатлит. Поэтому я замыкался в себе и скользил по камере взглядом снизу вверх, будто у нас свидание», — приводит слова Патрика PEOPLETALK.

Он утверждает, что ситуация получилась неловкой, но веселой — и в ней ему удалось идеально изобразить персонажа. Когда Патрик узнал, что его одобрили на роль, он даже расплакался.

Ранее мы писали о том, что актер иронично поздравил отца с 77-летием.