Связи с США и мысли о побеге в Таиланд: появились новые подробности жизни пропавших Усольцевых

Журналисты выяснили новые подробности жизни пропавших в тайге Усольцевых. Как сообщает газета «Известия», бизнесмен Сергей Усольцев был причастен к реализации американских программ и думал о жизни в Таиланде.

Глава семьи был известен в Железногорске как предприниматель. Оказалось, что он привлекался к административной ответственности за финансовые нарушения и нарушения при регистрации своего бизнеса.

Также, по данным источника, Усольцев имел связь с зарубежными программами. В конце 1990-х он участвовал в реализации американской программы «Инициатива атомных городов», которая финансировалась правительством США.

В своих интервью, которые он давал в 2010-х годах, бизнесмен резко критиковал российскую экономическую политику. Он жаловался на высокие кредитные ставки, таможенные барьеры и дорогие тарифы на энергию.

«Начать производство стоит от миллиона долларов. А не проще с этими деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?» — заявлял Усольцев еще в 2015 году.

Напомним, что 28 сентября стало известно о пропаже семьи с пятилетнем ребенком в Красноярском крае. Они отправились в поход и исчезли. В поисках было исследовано свыше 515 км лесных дорог и 40 кв. км лесного массива. Никаких следов не найдено до сих пор.

