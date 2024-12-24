«Святитель Иоасаф защитил нас»: в РПЦ заявили, что молитвы спасли Белгород от неразорвавшихся бомб

В 2023 году на Белогород случайно упали бомбы российских сил. Некоторые из них не сдетонировали. Жители города и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн считают, что спасти город от разрушений помогли молитвы.

Заявление священнослужителя появилось на сайте местной епархии. Так, Иоанн завявил, что местные жители сами провели такую парралель. Инцидент, к слову, произошел во время пасхальной недели, когда верующие особенно трепено молились.

«Значит, хорошо молились и святитель Иоасаф [Белгородский] защитил нас. Если бы эти полторы тонны взрывчатки грохнулись на спящий город, я не представляю, каким бы был урон», — отметил Митрополит.

Ранее иеромонах Феодорит заявил, что в загадывании желаний на Новый год лежит грех. По его словам, в христианской культуре нет ничего, чтобы имело бы отношение к загадыванию желаний.