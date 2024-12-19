Священники отказались считать пожар в Троице-Сергиевой лавре дурным знаком

Священники отказались связывать пожар в Троице-Сергиевой лавре с дурной вестью. Напомним, происшествие случилось вечером 18 декабря, причиной пожара стала электропроводка. Говорилось, что огонь не угрожал иконе «Троица» Андрея Рублева».

Происшествия в храмах склонны воспринимать как дурной знак. Комментарий священников на этот счет приводит aif.ru.

Настоятель Казанского храма в Подмосковье Дмитрий Березин назвал случившееся «обычным бытовым инцидентом». Он призвал граждан не додумывать – «воспринимать факт пожара в храме каким-то мистическим образом смысла точно нет никакого», уверен священник.

Его мнение поддерживает священнослужитель отец Пафнутий. Он считает, что причин возгорания может быть много, но их не надо связывать с мистикой. Священник тоже назвал пожар в Троице-Сергиевой лавре бытовым случаем.

«Связывать пожар на колокольне с дурной вестью не нужно», - отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось о пожаре в доме звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. Артист чуть не спалил недвижимость во время приготовления гуся.