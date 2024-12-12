«Чуть не спалил»: в доме звезды «Уральских пельменей» случился пожар

53-летний актер Андрей Рожков рассказал о курьезной истории, которая случилась с ним под Новый год. Звезда «Уральских пельменей» чуть не спалил дом, когда жарил гуся.

Как пояснил артист, в его семье есть традиция — каждый Новый год жарить гуся. Для этого они даже купили русскую печку, в которой решили приготовить птицу. Родные звезды подготовились, но не рассчитали с углями, и гусь загорелся.

«В общем, я бегал по дому с горящим гусем. Чуть не спалил дом. К счастью, все обошлось. Но гуся мы все равно продолжаем готовить. В этом году обязательно будет», — приводит его слова mk.ru.

Рожков надеется, что в этом году все обойдется без происшествий.

Артист женат на Эльвире Рожковой. В браке родились трое сыновей — Семен, Петр и Макар. Андрей планирует встретить Новый год обязательно в кругу семьи, поэтому в этот праздник он отказывается от работы.

Ранее актер Рожков заявил, что не стоит отменять новогодние праздники из-за СВО. Людям, по его мнению, нужно отвлекаться.