Света белого не видно: полчища зеленых комаров осадили Таганрог

Жители Таганрога столкнулись с нашествием насекомых. Полчища зеленых комаров атаковали жилища горожан. Они скопом сидят на окнах, из-за чего даже не видно, что происходит на улице.

Как таковой проблемы для жителей Таганрога эти насекомые не представляют, так как не несут в себе никакой опасности для человека, передает РИА Новости. Они питаются в основном фильтратом иловых растений, способствуя очищению водоемов.

То, что полчища комаров осадили дома таганрогцев, не является чем-то странным. По словам специалистов, вспышка численности насекомых связана с естественными процессами в природе.

«С целью снижения численности комара-звонца на территории города Таганрога ежегодно, с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка (обработка от комаров)», — добавил в городской администрации.

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