НЕОЖИДАННО
Опубликовано 26 августа 2024, 17:13
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Света белого не видно: полчища зеленых комаров осадили Таганрог

Полчища зеленых комаров обрушились на дома жителей Таганрога .
Света белого не видно: полчища зеленых комаров осадили Таганрог

© Freepik

Жители Таганрога столкнулись с нашествием насекомых. Полчища зеленых комаров атаковали жилища горожан. Они скопом сидят на окнах, из-за чего даже не видно, что происходит на улице.

Как таковой проблемы для жителей Таганрога эти насекомые не представляют, так как не несут в себе никакой опасности для человека, передает РИА Новости. Они питаются в основном фильтратом иловых растений, способствуя очищению водоемов.

То, что полчища комаров осадили дома таганрогцев, не является чем-то странным. По словам специалистов, вспышка численности насекомых связана с естественными процессами в природе.

«С целью снижения численности комара-звонца на территории города Таганрога ежегодно, с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка (обработка от комаров)», — добавил в городской администрации.

Ранее в украинском городе пчелы убили человека. Они закусали мужчину насмерть.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
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