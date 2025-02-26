«Свернула бы горы»: предполагаемый отец принца Гарри рассказал об их ссоре с Уильямом

Бывший любовник принцессы Дианы и возможный биологический отец принца Гарри Джеймс Хьюитт высказался о конфликте его по слухам сына с принцем Уильямом. По его словам, их мать «свернула бы горы» ради того, чтобы его наследники помирились.

Напомним — отношения между братьями испортились в 2020 году после того, как Гарри женился на актрисе Меган Маркл и отказался исполнять обязанности члена королевской семьи. Позже он также высказывал в адрес своих родственников много негатива.

Хюитт, которого многие считают настоящим отцом Гарри — они с его матерью якобы зачали принца во время пятилетнего романа — считает, что погибшая в 1997 году Диана «обладала силой», с помощью которой могла бы заставить своих детей забыть о распрях.

«Я думаю, что любая мать была бы обеспокоена таким разрывом, и сделала бы все возможное, чтобы попытаться помирить их», — приводит его слова Radar Online.

При этом все слухи о своем родстве с Гарри Хьюитт упорно отвергает.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрыли истинную причину разрыва принцессы Дианы и тогда еще принца Чарльза.