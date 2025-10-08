Супруга президента Франции Брижит Макрон продемонстрировала на публике неприличный жест
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона в ходе недавнего торжественного мероприятия показала средний палец. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На днях жена французского лидера Брижид Макрон приняла участие в открытии первого в стране института по исследованию болезни Шарко. Во время торжественного мероприятия первая леди республики отметилась неприличным жестом.
Оказалось, что показ среднего пальца является символом борьбы с заболеванием. Его продемонстрировали и другие участники церемонии. Организаторы объяснили, что данный жест символизирует «вызов, брошенный болезни».
Таким образом организаторы привлекают внимания общественности к наследственному заболеванию, вызывающему атрофию мышц. Сообщается, что Брижин Макрон традиционно участвует во всех социальных и медицинских проектах Франции.
