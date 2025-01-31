Судья, запретившая в России Instagram*, подала в отставку
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Председатель Тверского райсуда Москвы Ольга Солопова, запретившая в России Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подала в отставку. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Квалификационной коллегии судей.
Согласно информации на сайте ведомства, Солопова сможет уйти в отставку 17 марта 2025 года. В конкурсе на замещение должности принимает участие председатель Бабушкинского райсуда Евгений Комиссаров.
Ольга Солопова родилась в 1962 году. Она окончила юридический факультет МГУ, а с 1989 года начала работать судьей. Спустя девять лет она стала заместителем председателя Лефортовского суда. С 2002 года возглавляла Басманный суд.
В 2013 году Солопова была назначена на должность председателя Тверского суда Москвы. Именно она в 2022 году огласила постановление о запрете деятельности компании Meta** (признана в России экстремистской и запрещена) в России.
Ранее с курских чиновников потребовали взыскать более 3 млрд рублей, которые не пошли на оборону.
*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена **признана в России экстремистской и запрещена