Председатель Тверского райсуда Москвы Ольга Солопова, запретившая в России Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подала в отставку. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Квалификационной коллегии судей.

Согласно информации на сайте ведомства, Солопова сможет уйти в отставку 17 марта 2025 года. В конкурсе на замещение должности принимает участие председатель Бабушкинского райсуда Евгений Комиссаров.

Ольга Солопова родилась в 1962 году. Она окончила юридический факультет МГУ, а с 1989 года начала работать судьей. Спустя девять лет она стала заместителем председателя Лефортовского суда. С 2002 года возглавляла Басманный суд.

В 2013 году Солопова была назначена на должность председателя Тверского суда Москвы. Именно она в 2022 году огласила постановление о запрете деятельности компании Meta** (признана в России экстремистской и запрещена) в России.

Ранее с курских чиновников потребовали взыскать более 3 млрд рублей, которые не пошли на оборону.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена **признана в России экстремистской и запрещена