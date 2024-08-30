Судья Верховного суда Татарстана подтвердил наличие гражданства США у детей

Судья Верховного суда Республики Татарстан Ризван Юсупов подтвердил, что у его детей имеется гражданство США. Об этом пишет Regnum.

30 августа появилась информация, что судье Верховного суда Татарстана грозит увольнение, а против его жены Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии американского паспорта. Гражданство США также оказалось у дочери Юсупова Наили.

Юсупов, в свою очередь, подтвердил, что уголовное дело в отношении его родных действительно было возбуждено, однако заверил, что предоставлял властям данные о наличии вторых гражданств у семьи, а паспорта дети получили, поскольку появились на свет в Нью-Йорке.

«Да, действительно, есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймёте, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США», - поделился судья.

Ризван также рассказал, что, по закону о гражданстве, все необходимые меры при оформлении документов родителями были приняты в момент обращения в консульство. Он уточнил, что дополнительных уведомлений законодательство не требует.

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