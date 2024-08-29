Согласован с парижским судом: Павлу Дурову во Франции разрешено жить только по одному адресу

Основателя Telegram Павла Дурова отпустили из приемника под залог в 5 млн евро. На период следствия миллиардер будет проживать по одному адресу, передает Libération.

По данным СМИ, за бизнесменом установлен судебный надзор. Дуров может беспрепятственно передвигаться по территории всей Франции, однако проживать он должен в одном месте.

Однако у россиянина есть возможность переехать, однако для этого надо будет урегулировать этот вопрос с судьей. Кроме того, основателя популярного мессенджера обязали отмечаться в полицейском участке.

Ранее стало известно, что Дуров семь лет не навещал отца, проживающего в спальном районе Санкт-Петербурга. Подробности отношений владельца Telegram и его родителя журналистам раскрыла соседка пожилого мужчины. По словам женщины, Дуров-старший ведет затворническую жизнь.