Судья матча по мотоболу сбежал от разъяренных спортсменов на чемпионате РФ

Судья матча по мотоболу сбежал от разъяренных спортсменов на чемпионате России. Об этом сообщает Регнум и публикует кадры.

В Ставропольском крае матч чемпионата страны по мотоболу между лидером турнира «Колосом» (Ипатово) и «Агрокомплексом» (станица Кирпильская) завершился громким скандалом. После финального свистка, зафиксировавшего ничью 2:2, судья Евгений Пустык оказался в центре конфликта.

Несколько спорных решений вызвали ярость у игроков «Колоса». Сразу после окончания встречи они подъехали к судье на мотоциклах и начали толкать его. К спортсменам присоединились выбежавшие на поле болельщики.

«Несмотря на массовую погоню с использованием мотоциклов, судье удалось скрыться», — сообщают очевидцы.

В ходе дебатов арбитр получил несколько ударов, после чего убежал и спрятался в судейской комнате.

Теперь «Колосу», действующему чемпиону России (2023) и серебряному призеру прошлого сезона, могут грозить серьезные санкции. Среди возможных наказаний — запрет проводить матчи на домашней арене и другие дисциплинарные меры.

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