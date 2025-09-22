Суд запретил трем бывшим адвокатам Алексея Навального* работать по профессии

Суд запретил трем бывшим адвокатам Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) работать по профессии. Запрет будет длиться три года.

Подробности сообщает ТАСС.

22 сентября Владимирский областной суд рассматривал апелляцию на приговор трем бывшим адвокатам, которым назначили от 3,5 до 5,5 лет колонии. Апелляция согласилась с выводами суда первой инстанции, что вина осужденных доказана, а также с размером наказания.

«Вместе с тем конкретизировала дополнительное наказание, установив запрет заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года каждому», - говорится в решении, которое цитирует ТАСС.

Также областной суд пересмотрел сроки ограничения свободы и смягчил их.

Напомним, адвокатов Навального* признали виновными в участии в экстремистском сообществе. Именно они представляли интересы клиента по делу «Ив Роше».

