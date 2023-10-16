Mash: актера Павла Баршака выписали из больницы после драки

Актера Павла Баршака выписали из больницы после драки, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают журналисты, актера, который был госпитализирован 9 октября с переломами ребер и закрытой травмой груди, выписали из больницы. Врачи уговаривали артиста еще некоторое время остаться в стационаре, однако он настоял на выписке.

Теперь Баршак будет проходить лечение по месту жительства в поликлинике.

Напомним, актер Павел Баршак пострадал во время драки в доме его подруги. Девушка жаловалась знакомому на сталкера, который ее преследует и донимает звонками. На один из них ответил сам Баршак, пригрозив мужчине расправой. Впрочем, это только раззадорило сталкера, который через какое-то время залез в квартиру девушки и начал избивать актера.

Позже выяснилось, что мужчина заочно был знаком с Баршаком. Он играл второстепенные роли в массовке и был его коллегой. Впрочем, выходить из дома подозреваемый в избиении артиста не мог — он находился под домашним арестом за причинение тяжких телесных повреждений.

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