Суд отказал бывшей жене Сергея Полонского в просьбе разделить плату за квартиру

Бывшая жена бизнесмена Сергея Полонского Юлия Дрынкина подала иск с требованием разделить коммунальные счета за квартиру. Однако Никулинский суд отказал женщине – матери троих детей олигарха придется и дальше самостоятельно оплачивать недешевую коммуналку.

Об итогах суда узнал сайт mk.ru.

Дрынкина проживает в элитном комплексе на Минской улице, где когда-то Полонский приобрел двухуровневую квартиру. Собственник недвижимости – 17-летний сын бизнесмена Миракс. Жилье занимает площадь 117,1 квадратных метра.

Полонский не вносил за коммуналку ни копейки и давно не появлялся в квартире, пишет издание. Юлия решила через суд разделить счета. В суд также была предоставлена справка о долге Полонского по алиментам в размере 3 млн 3 тыс. 216 рублей.

Суд отказался разделить коммуналку и объяснил, что до достижения ребенком 18 лет коммунальные услуги должны оплачивать родители, а права подростка в данном случае не нарушены. По данным mk.ru, сам предприниматель проживает в Сочи.

Ранее сообщалось, что дирижер Юрий Башмет через суд добился выселения из квартиры шести бывших жильцов.