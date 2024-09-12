Суд назначил штрафы двум француженкам, назвавшим жену Макрона мужчиной

Во Франции вынесен приговор двум женщинам, назвавшим жену президента Эммануэля Макрона Брижит мужчиной. Наташ Рей и Дельфин Жегусс заплатят за клевету 13,5 тыс. евро.

Об итогах судебного процесса сообщает BFMTV.

Суд состоялся в июле. Следствие выяснило, что Рей подготовила материалы на Брижит Макрон, содержащие клевету. Жегусс в свою очередь распространила их.

Штраф за клевету для женщин составил 500 евро. Еще 8 тыс. евро – это компенсация первой леди страны и 5 тыс. евро – ее брату за моральный ущерб.

Информация о том, что Брижит Макрон трансгендерная* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) женщина, стала распространяться в 2021 году. Рей утверждала, будто жена президента родилась мальчиком. Приводилось имя – Жан-Мишель Тронье. Тронье – это девичья фамилия Брижит.

Ранее американские журналисты нашли доказательства, что якобы до 30 лет Брижит была мужчиной. Соответствующее расследование провели с помощью китайского ПО.