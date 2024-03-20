Американская журналистка Кэндис Оуэнс выяснила, что первую леди Франции Брижит Макрон ранее звали Джон Майкл (Жан Мишель). Свое расследование телеведущая провела с помощью специального китайского программного обеспечения.

Программа сравнила одну из свежих фотографий жены президента Франции Эммануэля Макрона с детским снимком некоего Джона и получила почти 100-процентное совпадение черт лица.

На этом основании журналисты сделали вывод, что Брижит до 30 лет была мужчиной, сообщает mk.ru. При этом утверждается, что до смены пола он успел стать отцом пятерых детей.

Ранее 46-летний Макрон категорически опроверг утверждения о том, что его 70-летняя супруга родилась мужчиной. Он назвал подобные слухи «ложной информацией и сфабрикованными сценариями».

Известно, что у Брижит есть трое взрослых детей от предыдущего брака.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил вырезанный из позвоночника осколок снаряда послу Франции Пьеру Леви, чтобы тот передал его президенту Эммануэлю Макрону.