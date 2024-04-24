Суд на 90 дней приостановил деятельность клиники, где работал Тимур Хайдаров

Деятельность клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique приостановлена на 90 дней. Соответствующее решение 24 апреля вынес Арбитражный суд Москвы.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что требование был выдвинуто Росздравнадзором. И сегодня суд удовлетворил его, назначив административное наказание.

Как пишет сайт Kp.ru, ранее активно критикующие Хайдарова звезды, вдруг замолчали. Речь, в частности, идет о певицах Славе и Любови Успенской. Их адвокат Елена Сенина сообщила, что артистки «не могу всю жизнь думать о Хайдарове». У Славы нет мирных переговоров, а Успенской не до этого, указала защитница.

Также Сенина заявила, что претензии большинства доверителей были разрешены мирным путем. Она выразила надежду, что в случае с родственниками умершего продюсера Петра Гаврилова ситуация разрешится правильно.

Напомним, он сделал резекцию желудка, но почувствовал себя плохо. Затем пациент снова обратился в клинику, но состояние ухудшилось. Его госпитализировали в другую больницу, там продюсер скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее сообщалось, что суд вынес предупреждение клинике Хайдарова.