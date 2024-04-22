Суд рассмотрел заявление Росздравнадзора и вынес предупреждение клинике Тимура Хайдарова

Суд вынес предупреждение клинике хирурга Тимура Хайдарова «ДжиЭмТи». На заседании рассматривалось исковое заявление Управления Росздравнадзора по Москве и Подмосковью.

О решении суда узнало РЕН ТВ.

Заседание проходило в Арбитражном суде столицы. Там сообщили, что клинике грозили штраф до 200 тыс. рублей или приостановка работы сроком до 90 суток в связи с обвинениями в нарушении правил ведения предпринимательской деятельности.

В феврале после операции в клинике Хайдарова умер пациент – 36-летний продюсер Петр Гаврилов.

Росздравнадзор провел проверку. Как писал Telegram-канал SHOT, были выявлены разные недостатки, включая нарушение лицензионных требований. По итогам экспертизы выяснилось, что 34 пациентам сделали некачественную пластику.

Говорилось, что часть нарушений незамедлительно устранили. Другие клиника собиралась оспаривать в суде.