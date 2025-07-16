«Суд будет оценивать критически этот союз»: 25-летняя избранница Старовойта может лишиться статуса жены

Экс-министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, покончивший с собой 7 июля, по предварительным данным, успел жениться на 25-летней возлюбленной Полиной Копыловой. Адвокат Андрей Алешкин сообщил, что суд будет критически оценивать брачный союз, если он был заключен накануне смерти чиновника.

Дочери от бывшей жены, говорит юрист, будут иметь больше полномочий, чем недавно появившаяся вторая официальная супруга.

«Обычно в браке делится то, что нажито совместно, возможно, им еще делить нечего. Если брак был зарегистрирован непосредственно перед гибелью, то суд будет оценивать критически этот союз», — приводит слова адвоката Woman.ru.

Как пояснил Алешкин, экс-супруга Старовойта может подать в суд и оспорить его брак. Интересы детей в приоритете, поскольку они являются прямыми наследниками, уточнил эксперт.

Он добавил, что многое зависит от того, заключили ли супруги брачный договор, в котором были прописаны вопросы имущества. Но даже если все перешло в собственность молодой жены, объясняет юрист, дети имеют право претендовать на свою долю. В случае отсутствия документа, надо будет доказать, что Полина была иждивенкой, но это сделать непросто из-за небольшого срока брака.

Союз могут признать недействительным, если доказать, что его целью было получение материальных выгод. То же самое произойдет, если вскроются у кого-либо из супругов проблемы психического характера, отметил адвокат.

Напомним, что Старовойт познакомился с Копыловой в 2021 году. На тот момент выпускница курского медуниверситета строила карьеру модели. Однако после переезда в Москву она стала помощницей своего возлюбленного. На этой должности Полина пробыла недолго. Предположительно, ей пришлось уволиться, так как госслужащим нельзя работать со своими партнерами.

Ранее молодая избранница экс-министра пришла на его могилу на девятый день со дня смерти, но поспешно покинула кладбище, когда увидела бывшую жену Романа.