Студия «Союзмультфильм» подала два иска из-за авторских прав на крокодила Гену

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в суд с двумя исками из-за авторских прав на крокодила Гену. Подробности претензий не уточняются. Информация об исках появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Сообщается, что «Союзмультфильм» собирается взыскать компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на персонажа крокодила Гену. Претензии компания предъявила двум людям: Гусеву С.Н. и Шаташвили М.Р. Заседание по первому иску состоится в Таганском районном суде города Москвы 2 октября, а по второму — в Савеловском районном суде 9 октября.

Отметим, что киностудия уже подавала иск к Шаташвили. Однако заявлено было оставлено без рассмотрения. Также с ним судилась другая кинокомпания «Мельница». Решение было вынесено 15 сентября, но пока его нет в общем доступе.

Крокодил Гена – анимационный персонаж из одноименного мультфильма 1969 года. В последствии с этим героем были выпущены и другие мультики. А в 2022 году вышел фильм «Чебурашка», в котором Гену сыграл Сергей Гармаш.

