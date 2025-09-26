Опубликовано 26 сентября 2025, 16:351 мин.
На «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой подали в суд
Российское авторское общество подало в суд на «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.
На театр «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой подали в суд. Истцом выступило Российское авторское общество (РАО).
Об этом сообщает Super.ru.
Уточняется, что сумма иска составляет 80 тыс. рублей. Причина подачи заявления в суд – нарушение авторских прав. Однако в чем именно обвиняют «Золотое кольцо», неизвестно. В самом театре не знают подробностей ситуации.
Ранее сообщалось, что сын Кадышевой стал владельцем 70%-ной доли в театре матери. В собственности Кадышевой находятся 30 %. Когда-то певица и ее муж владели театром поровну.
Прибыль «Золотого кольца» за 2024 год составила 2,7 млн рублей. За пять лет на госконтрактах театр получил 115 млн рублей. В учреждении числятся 24 сотрудника.