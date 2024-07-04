Стриминговые сервисы начали брокировать песню «Дымок» Игоря Цыбы по требованию Роскомнадзора

Российские стриминговые сервисы начали блокировать популярную в интернете песню «Дымок» Игоря Цыбы, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, песня уже недоступна на сервисах «Яндекс Музыка» и «МТС Музыке». При попытке включить ее в «Яндекс Музыке» возникает сообщение «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать».

Песня «Дымок» Игоря Цыбы (настоящее имя - Ицык Цыпер) после внезапной популярности в феврале была заблокирована в YouTube для россиян. При этом судебного решения о блокировке не выносилось. Как тогда сообщали в Роскомнадзоре, ведомство «не получало решений судов или уполномоченных органов государственной власти о признании его запрещенным к распространению на территории РФ».

Позднее общественная организация «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием запретить клип из-за пропаганды наркотиков.

Ранее мы сообщали, что Роскомнадзор заблокировал ссылку на испанский фильм «Три метра над уровнем неба» из-за обнаруженных в нем признаков «ЛГБТ-контента»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).