НЕОЖИДАННО
Опубликовано 04 июля 2024, 13:53
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Стриминговые сервисы начали брокировать песню «Дымок» Игоря Цыбы по требованию Роскомнадзора

Стриминговые сервисы начали блокировку песни «Дымок» по требованию Роскомнадзора.
Стриминговые сервисы начали брокировать песню «Дымок» Игоря Цыбы по требованию Роскомнадзора

© Freepik

Российские стриминговые сервисы начали блокировать популярную в интернете песню «Дымок» Игоря Цыбы, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, песня уже недоступна на сервисах «Яндекс Музыка» и «МТС Музыке». При попытке включить ее в «Яндекс Музыке» возникает сообщение «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать».

Песня «Дымок» Игоря Цыбы (настоящее имя - Ицык Цыпер) после внезапной популярности в феврале была заблокирована в YouTube для россиян. При этом судебного решения о блокировке не выносилось. Как тогда сообщали в Роскомнадзоре, ведомство «не получало решений судов или уполномоченных органов государственной власти о признании его запрещенным к распространению на территории РФ».

Позднее общественная организация «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием запретить клип из-за пропаганды наркотиков.

Ранее мы сообщали, что Роскомнадзор заблокировал ссылку на испанский фильм «Три метра над уровнем неба» из-за обнаруженных в нем признаков «ЛГБТ-контента»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Евгений Ширяев
Теги:
Роскомнадзор
рэп
музыка