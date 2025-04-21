Статуя Девы Марии плакала за несколько дней до смерти Папы Римского

За несколько дней до смерти Папы Римского Франциска в Колумбии замироточила статуя Девы Марии. Все случилось на церковной службе в католическую Страстную пятницу, 18 апреля. Об этом сообщает Metro.

Статуя Девы Марии заплакала во время чтения «Проповеди семи слов» в приходе Святого Иоанна Эудеса в Агуас-Кларас. Эта проповедь была посвящена семи словам Иисуса Христа на Кресте — коротким евангельским фразам, произнесенных Христом во время распятия. Фразы употребляются в христианском богослужении в Великую пятницу, когда в церквях говорят о распятии Христа.

Прихожане стали свидетелями того, что многие называют чудом. Они запечатлели слезы, стекающие по щекам статуи Девы Марии.

Напомним, что о смерти Папы Римского Франциска стало известно 21 апреля. Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Сообщалось, что возможной причиной смерти мог стать инсульт.

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