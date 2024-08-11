«Можно улететь на Мальдивы»: Анастасия Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большом театре

Анастасия Волочкова возмутилась повышением цен на билеты в Большой театр. Об этом сообщает mk.ru.

В новом театральном сезоне посетители Большого театра забили тревогу — цены на билеты начали резко расти. По словам постоянных гостей, если раньше место в партере стоило порядка 15 тысяч рублей, то сейчас уже 30−40 тысяч. Активисты опубликовали обращение к руководству театра с просьбой вернуть прежние расценки на билеты.

«На оперу „Князь Игорь“ гастроли Мариинского театра ценник поднялся до 30 тысяч рублей вместо ранее заявленных 15 тысяч рублей в графике продаж. В театре официально нет динамического ценообразования, а значит это абсолютно недопустимо», — сказано в тексте обращения.

К несогласным с ценовой политикой примкнула балерина Анастасия Волочкова. Она заявила, что хочет призвать к совести руководство театра.

«То, что сейчас происходит в Большом театре с ценами, называется беспредел. В погоне за деньгами, руководство театра просто отбивает зрителя. Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы налоги не платить», — объяснила она.

Волочкова также рассказала, что вместо билета в театр она за эти деньги слетает на отдых.

«Если там по 60 тысяч билеты на балет „Щелкунчик“, то за три таких билета можно купить два билета и улететь на Мальдивы туда и обратно. Я предпочту второе», — заявила она.

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