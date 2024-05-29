Солдаты ВСУ пожаловались на американские танки «Абрамсы», которые поступили в их распоряжение. Все дело в том, что тяжелая техника оказалась уязвима перед дронами на поле боя.

О недовольстве украинских военных написал CNN. Слова американских журналистов приводит российски военкор Александр Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.

Танкисты, которым приходилось управлять техникой, пожаловались, что техника становится легкой мишенью для дронов на поле боя. Этот недостаток бронемашин военнослужащие назвали главным.

«Как только "американец" оказывается на поле боя, он немедленно становится целью номер один. К нему летит все, что может лететь», — рассказывают танкисты ВСУ.

Ранее французский наемник рассказал о «клоунах» в рядах ВСУ, которые снимают тиктоки. По его словам, солдаты удачи расходуют боеприпасы ради красочных роликов.