Станислава Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

Казахстанская федерация футбола оштрафовала главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей) за шутку о казахском языке. Об этом пишет BaigeNews.kz.

Известно, что во время пресс-конференции после игры со Словенией в рамках Лиги наций Б (0:1) один из журналистов задал Черчесову вопрос на казахском языке, а тот в шутку уточнил, говорит ли тот на французском. Отмечается, что работник СМИ был одет в форму клуба «Пари Сен-Жермен».

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», — высказался глава КФФ Адлет Барменкулов.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне текущего года. Под руководством 61-летнего россиянина команда провела 4 официальных матча (1 ничья и 2 поражения).

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