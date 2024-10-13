Признался, что купил военный билет: глава ФПБК Виталий Бородин попросит проверить блогера Михаила Литвина

Популярный блогер Михаил Литвин мог купить военный билет. В этом инфлюенсер признался еще в 2018 году. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратил внимание на ситуацию и заявил, что напишет письма в прокуратуру.

Руководителю ФПБК попался на глаза ролик, снятый с участием блогера шесть лет назад. В нем Литвин признался, что не служил в армии и купил военный билет.

При этом, по словам Бородина, нельзя сказать, что Михаил имеет проблемы со здоровьем, а значит и законное основание на получение этого документа. Также глава проекта припомнил блогеру недавний случай на матче по футболу, где молодой человек поучаствовал в потасовке.

«А то сегодня читаю новости, он сегодня в футбол играл. Говорят бегал по полю как профессиональный футболист и руками машет как боксер. Вывод — значит, здоров», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Ранее Литвина задержали полицейские после драки с футбольным фанатом. Ему грозит до 15 суток ареста.