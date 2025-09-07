Станет первым святым нового тысячелетия: папа римский канонизирует подростка, умершего от лейкемии

Подросток Карло Акутис, умершего от лейкемии, станет первым святым нового тысячелетия. Юнону канонизирует папа римский Лев XIV в ходе церемонии на площади Святого Петра в Ватикане, передает Telegram-канал Baza.

Карло родился в 1991 году. Мальчик с детства проявлял интерес к религии и, уже будучи подростком, стал создавать веб-сайты для католических организаций.

В 2006 году, Карло в 15 лет умер от лейкемии. Проводить юношу в последний путь пришли люди, которым он помог при жизни. Затем покойному подростку начали молиться о выздоровлении тяжелобольные. Это привлекло внимание церкви. Священнослужители эксгумировали тело мальчика и выставили за стеклом в соборе Санта-Мария-Маджоре.

Тело подростка ежегодно посещают сотни тысяч человек. Путь к канонизации Карло открыли два чуда, официально признаны Ватиканом. После молитвы к нему исцелился бразильский мальчик, страдавший от болезни поджелудочной железы, и спасся студент из Флоренции, у которого случилось кровоизлияния в мозг.

