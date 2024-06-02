«Стальная Эльвира»: зачем главе ЦБ Набиуллиной усилили личную охрану в 2022 году

В конце 2022 года ключевая ставка в России выросла до рекордных 20%. После этого пришлось усилить личную охраны главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как сообщает The Economist, после введения Западом санкций против России Набиуллина предприняла несколько решений, которые помогли удержать на плаву экономику страны.

Глава ЦБ провела серию «масштабных повышений ставок» и согласилась с контролем за движением капитала. Однако после этого ей пришлось усилить охрану.

Издание со ссылкой на источник сообщает о «стальной решимости» Набиуллиной: якобы ее называли «стальной Эльвирой», и даже мужчины боялись входить в кабинет главы ЦБ.

Также в статье отмечается, что Эльвира Набиуллина проводит много времени на работе, поэтому там ей организовали химчистку, гардеробную и даже парикмахерскую.

Ранее журналист Такер Карлсон, который брал интервью у Владимира Путина, предположил, что экс-президента США Дональда Трампа могут убить.