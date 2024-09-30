Срок службы прежний, повестки в бумажном виде: ответы на главные вопросы об осеннем призыве в 2024 году

30 сентября состоялся брифинг Генштаба ВС РФ, на котором ответили на главные вопросы осеннего призыва в 2024 году. Подробности привел заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он рассказал, что оповещать граждан о призыве будут посредством бумажных повесток. Их доставят лично под расписку или заказным письмом.

Что касается выполнения задач в рамках СВО в новых регионах, то призывников не будут привлекать к этому. Местом прохождения военной службы станут пункты постоянной дислокации на территории РФ.

Призывники также смогут обжаловать в досудебном порядке решения призывных комиссий. Разрешается подача жалобы в призывную комиссию через «Госуслуги» или через МФЦ.

С 15 октября начинает работу прямая линия, где можно получить разъяснения по вопросам, связанным с призывом.

Срок службы останется прежним – он составит 12 месяцев, пишет «Фонтанка». Призыв начнется 1 октября и продолжится до 31 декабря. На Крайнем Севере он пройдет с 1 ноября по 31 декабря.

Выслуживших требуемый срок призывников уволят и направят к местам проживания, заключил Цимлянский.

Ранее сайт «Страсти» рассказывал подробно о весеннем призыве 2024 года.