Когда начинается весенний призыв и кого могут призвать в 2024 году
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Воинская служба – запоминающийся этап для мужчины, настоящая школа жизни. Подготовиться нужно как морально, так и физически. Условия службы меняются ежегодно, и весенний призыв 2024 не стал исключением. Вооружиться основными знаниями о военной службе будет не лишним. На каждом этапе могут возникнуть нюансы и вопросы.
В призыве 2024 изменилось многое: начиная от возраста солдат, заканчивая увеличенными штрафами. Сайт «Страсти» собрал главное, что касается весеннего призыва.
План весеннего призыва 2024
Указ о весеннем призыве подписывается президентом России. Пока он не утвержден, как и план, в котором указывают количество новобранцев. Сколько человек будет призвано на срочную службу, пока не говорится. Если вспомнить цифры за прошлые годы, то весной 2022-го призывались 134 тысячи 500 человек человек, а с 1 апреля по 15 июля 2023-го – 147 тысяч.
Есть данные, что в весеннюю кампанию в Санкт-Петербурге призовут 2,5 тысячи человек. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на военного комиссара города Марата Урмансова.
Срок службы, возраст призывников и даты призыва
Главное изменение 2024 года – повышение призывного возраста. Под призыв попадают мужчины от 18 до 30 лет. Раньше верхняя планка составляла 27 лет.
Под весенний призыв попадут граждане, родившиеся, с 1997 по 2006 годы. Примечательно, что призыв также пройдет на новых территориях РФ.
Он продлится с 1 апреля по 15 июля – примерно 100 дней. Для некоторых категорий граждан и населенных пунктов есть исключения. Так, для районов Крайнего Севера из-за погодных условий весенний призыв начинается с 1 мая, а заканчивается также 15 июля. Аналогичный срок – с 1 мая по 15 июля – действует для таких категорий граждан, как учителя, педагоги и работники сферы образования.
Известно, что весной не призывают работников сельского хозяйства – для них действуют осенние правила призыва.
Отметим, что несмотря на строгие даты, военкоматы могут высылать повести и позже 15 июля – чтобы уточнить или обеспечить явку осенью.
Срок службы сохранен - это 12 месяцев.
Как проходит призыв: пошаговая инструкция
Призыв на службу ежегодно осуществляется по стандартному плану. Первое, что ждет будущего солдата, - медкомиссия. Врачи определяют состояние здоровья, устанавливают категорию годности – от А до Д. В итоге комиссия выносит одно из трех решений: призвать, освободить от армии или вызвать на повторное медосвидетельствование, но через полгода.
Присвоение категории А означает, что призывник годен без каких-либо ограничений, он может служить в войсках любого рода. Категория Б означает, что мужчина годен для службы не во всех подразделениях. В означает, что молодой человек не подлежит призыву. При этом его могут призвать на мобилизацию или пригласить на военные сборы. Категория Г подразумевает временную негодность в связи с каким-либо заболеванием. Призывник, получивший категорию Д, не сможет попасть в армию ни при каких условиях – он не годен к службе.
Есть категории граждан, которых не возьмут в армию. Освобождаются от призыва кандидаты и доктора наук, условно осужденные и находящиеся под следствием, имеющие судимость и родственники тех военнослужащих, которые погибли при исполнении.
Отсрочка положена студентам очных отделений, депутатам и сотрудникам МЧС, ФСБ и МВД, опекунам несовершеннолетних, отцам-одиночкам, отцам с двумя и более детьми, отцам инвалидов до трех лет, ухаживающим за близким родственником мужчинам и тем, чьи жены беременны вторым ребенком, а срок составляет более 22 недель.
Отсрочка по состоянию здоровья военнообязанного и при присвоении категории Г составляет до года. Для нее предварительно потребуется собрать и принести в медкомиссию военкомата справки о заболевании. Перечень болезней для предоставления отсрочки сроком от 6 месяцев до года указан в Расписании болезней. Военкомат имеет право отправить на дополнительные медкомиссии, которые должны подтвердить диагноз и наличие основания для отсрочки.
Отсрочка при уходе за больным продляется до момента, когда отпадут основания. Для получения нужно заключение госоргана – в документе должно говориться, что близкий родственник требует постоянного ухода, который больше некому осуществлять. В данном случае потребуются справки об инвалидности, ИПРА (документ об индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида – прим.), а также о составе семьи и другие.
При опекунстве или попечительстве несовершеннолетнего брата/сестры отсрочка предоставляется до момента их совершеннолетия или на иной срок. В данном случае потребуются справка о составе семьи, доказательства отсутствия других опекунов, выписки из жилищных документов.
Наличие ребенка и воспитание его без матери дает мужчине право получить отсрочку до достижения совершеннолетия малолетнего. Здесь нужно предъявить свидетельство о рождении, смерти супруги, расторжении брака, лишении ее родительских прав, а также подтвердить факт совместного проживания с ребенком.
При наличии двух и более детей отсрочка наступает до момента их совершеннолетия. Важно, что отец в данном случае не лишен родительских прав. В военкомат предоставляются свидетельства о браке и рождении, документы о составе семьи.
Если у мужчины на иждивении находится ребенок-инвалид младше трех лет, то отсрочка предоставляется либо до момента снятия инвалидности, либо при достижении трехлетнего возраста. В данном случае нужно обязательно предоставить заключение о присвоении инвалидности. Ранее отсрочка предоставлялась при наличии ребенка не инвалида до трех лет, но на сегодняшний день это основание не берется во внимание.
Другое основание – поступление на службу - дает отсрочку на срок службы в перечисленных в законе органах.
При наличии специального статуса – депутата, кандидата – отсрочка предоставляется на срок полномочий или до дня выбытия. Потребуется предоставить документы, подтверждающие статус.
Напомним, что с 2022 года отсрочка положена IT-специалистам, которые работают в компаниях с госаккредитацией. Такие сотрудники должны иметь профильное высшее образование и проработать в компании не менее 11 месяцев или устроиться в течение года после окончания вуза.
Форма об отсрочке заполняется на Госуслугах. Для этого выделены определенные сроки – с 23 января по 6 февраля. Заявление должно быть одобрено работодателем. Затем списки направляют в Минцифры, далее – в Минобороны. Призывная комиссия вынесет решение об отсрочке с 1 апреля по 15 июля.
Административная ответственность: штрафы и ситуации
В призывную кампанию 2024 года существенно выросли штрафы в некоторых случаях. Рассмотрим все ситуации, за которые предусмотрена административная ответственность.
За неявку в военкомат по повестке оштрафуют на сумму от 10 до 30 тыс. рублей. Ранее за это взыскивали от 500 рублей до 3 тыс.
Самое существенное повышение штрафов связано с уклонением от медкомиссии. Если раньше граждане могли отделаться предупреждением, то сейчас грозит штраф в размере от 15 до 25 тыс. рублей.
В случае неуведомления военкомата об изменении семейного положения, места работы или учебы, переезде ждет штраф от 1 до 5 тыс. рублей.
Если призывник уехал из России на срок от 6 месяцев и более и не подал сведения в военкомат, могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей.
Граждане, покинувшие место жительства в период призыва на срок более трех месяцев без уведомления, получат штраф в размере 10-15 тыс. рублей.
Не стоит забывать, что помимо административной ответственности, предусмотрена уголовная. Она наступает при уклонении от военной службы: речь, в частности, идет о неявке в военкомат без уважительных причин или действиях, предпринимаемых им специально, чтобы не служить. В таком случае возможен штраф в размере до 200 тыс. рублей либо в размере заработной платы или другого дохода за 18 месяцев. Допускается наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, арест до 6 месяцев. Максимальный срок для уклониста - 2 года лишения свободы.
Стоит уточнить, что уголовная ответственность грозит, если гражданин не явился несколько призывов подряд или не приходил в военкомат по истечении срока уважительной причины. При этом в случае суда сначала придется доказать, что призывник был уведомлен должным образом. Если же россиянин уклонялся уже после наступления предельного возраста прохождения службы, то привлечь к ответственности его нельзя.
Повестки двух видов
Ключевое нововведение – электронные повестки. Призывники начнут их получать с 1 апреля, но пока в тестовом режиме. Осенний призыв пройдет уже с полноценным использованием электронных повесток.
Предполагается, что повестку будут размещать в личном кабинете призывника на Госуслугах. С этого момента она считается официально врученной. Игнорирование электронной повестки влечет административную или уголовную ответственность. Призывнику необязательно ждать вручения бумажной повестки.
Они тем не менее также останутся. Вручить бумажную повестку должны сотрудники военкомата или местной администрации лично. Вызывать гражданина по телефону или через СМС, оставлять повестку в двери – незаконно. Вручение происходит по месту учебы или работы. Документ считается врученным, если призывник поставил подпись. Есть вариант, когда повестку вручают заказным письмом. Здесь также должно быть подписано уведомление о вручении.
В повестке обязательно указываются срок, когда нужно явиться в военкомат, причина вызова и перечень документов. У документа есть номер, серия, подпись военного комиссара и печать военкомата. На обороте перечислены последствия неявки.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил изданию RTVI, что в Москве с 1 апреля призывникам будут рассылать электронные повестки. Депутат отметил, что этот тип повесток использовали осенью 2023 года. «Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — говорил он.
Плюсы и минусы электронных повесток
Сайт «Страсти» узнал у адвоката, основателя онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдара Мухаметзянова о достоинствах и недостатках электронных повесток.
«Так как люди довольно часто живут не по месту регистрации, то вручить им повестку бывает крайне сложно. Цифровая повестка – еще один шаг на пути к цифровизации воинского учета. Пожалуй, первый и единственный плюс такого нововведения – это удобство уведомления.
Очевидно, что отправка цифровой повестки не может служить подтверждением того, что человек точно увидел и прочитал входящее уведомление. Тем не менее по новым правилам через 7 дней после появления документа в специальном реестре повестка будет считаться врученной.
Конечно же, могут возникнуть ситуации, когда человек, по сути, не являясь уклонистом, станет таковым в глазах закона. Например, гражданин по каким-либо уважительным причинам не заходил на «Госуслуги» и не знал о призыве, или уехал, или не оплатил интернет, или потерял телефон. Впоследствии к тем, кто не явится в военкомат могут применяться самые разные санкции. Ограничение выезда за границу, лишение водительских прав и возможности распоряжаться собственной недвижимостью – лишь некоторые из них.
Получается, что в рамках воинского учета начнет действовать система подобная фикции надлежащего извещения, как в судах, где риски неполучения документов лежат на получателе. А значит государство возлагает на граждан несуществующую в законе обязанность по мониторингу уведомлений, реестров, а также оплате интернета, чтобы иметь доступ к «Госуслугам», потому что в противном случае люди могут попасть под санкции. Здесь мне видится недоработанность и нелогичность этого закона», - сообщил Мухаметзянов.
Сумка призывника: что можно и нельзя брать в армию
Отправляясь в военкомат, призывник должен собрать сумку. К обязательным вещам относятся, разумеется, документы: паспорт и удостоверение гражданина, подлежащего призыву. Второй документ изымут и выдадут военный билет. Будет не лишним взять с собой водительское удостоверение, если таковое имеется. Также можно положить удостоверение о военно-учетной специальности.
Из одежды лучше взять недорогую, но удобную. Теплые вещи тоже могут потребоваться. Из обуви советуют кроссовки, а в качестве сменки – шлепанцы.
Перед отправкой в армию новобранцам выдают комплект повседневного обмундирования. Он включает фуражку, летний и зимний полевые костюмы, нижнее белье, полотенце, носовой платок, ремень, мыло, ботинки и т.д.
Выдается набор с бритвенным станком и сменными кассетами, зубной щеткой, гелем для бритья, расческой, полотенцем, гелем для стирки вещей.
С собой можно взять небольшую сумму денег: от 1 до 3 тыс. Солдату можно иметь сотовый телефон, но лучше, если он будет максимально простым, так как на территории воинской части нельзя снимать и фотографировать. При этом запрещено брать то, что может использоваться в качестве оружия: ножницы, стеклянные тары. Нельзя провозить таблетки, если для них нет специальной справки, диктофоны, видеокамеры.