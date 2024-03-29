Срок службы, возраст призывников и даты призыва

Главное изменение 2024 года – повышение призывного возраста. Под призыв попадают мужчины от 18 до 30 лет. Раньше верхняя планка составляла 27 лет.

Под весенний призыв попадут граждане, родившиеся, с 1997 по 2006 годы. Примечательно, что призыв также пройдет на новых территориях РФ.

Он продлится с 1 апреля по 15 июля – примерно 100 дней. Для некоторых категорий граждан и населенных пунктов есть исключения. Так, для районов Крайнего Севера из-за погодных условий весенний призыв начинается с 1 мая, а заканчивается также 15 июля. Аналогичный срок – с 1 мая по 15 июля – действует для таких категорий граждан, как учителя, педагоги и работники сферы образования.

Известно, что весной не призывают работников сельского хозяйства – для них действуют осенние правила призыва.

Отметим, что несмотря на строгие даты, военкоматы могут высылать повести и позже 15 июля – чтобы уточнить или обеспечить явку осенью.

Срок службы сохранен - это 12 месяцев.

Как проходит призыв: пошаговая инструкция

Призыв на службу ежегодно осуществляется по стандартному плану. Первое, что ждет будущего солдата, - медкомиссия. Врачи определяют состояние здоровья, устанавливают категорию годности – от А до Д. В итоге комиссия выносит одно из трех решений: призвать, освободить от армии или вызвать на повторное медосвидетельствование, но через полгода.

Присвоение категории А означает, что призывник годен без каких-либо ограничений, он может служить в войсках любого рода. Категория Б означает, что мужчина годен для службы не во всех подразделениях. В означает, что молодой человек не подлежит призыву. При этом его могут призвать на мобилизацию или пригласить на военные сборы. Категория Г подразумевает временную негодность в связи с каким-либо заболеванием. Призывник, получивший категорию Д, не сможет попасть в армию ни при каких условиях – он не годен к службе.

Есть категории граждан, которых не возьмут в армию. Освобождаются от призыва кандидаты и доктора наук, условно осужденные и находящиеся под следствием, имеющие судимость и родственники тех военнослужащих, которые погибли при исполнении.

Отсрочка положена студентам очных отделений, депутатам и сотрудникам МЧС, ФСБ и МВД, опекунам несовершеннолетних, отцам-одиночкам, отцам с двумя и более детьми, отцам инвалидов до трех лет, ухаживающим за близким родственником мужчинам и тем, чьи жены беременны вторым ребенком, а срок составляет более 22 недель.

Отсрочка по состоянию здоровья военнообязанного и при присвоении категории Г составляет до года. Для нее предварительно потребуется собрать и принести в медкомиссию военкомата справки о заболевании. Перечень болезней для предоставления отсрочки сроком от 6 месяцев до года указан в Расписании болезней. Военкомат имеет право отправить на дополнительные медкомиссии, которые должны подтвердить диагноз и наличие основания для отсрочки.

Отсрочка при уходе за больным продляется до момента, когда отпадут основания. Для получения нужно заключение госоргана – в документе должно говориться, что близкий родственник требует постоянного ухода, который больше некому осуществлять. В данном случае потребуются справки об инвалидности, ИПРА (документ об индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида – прим.), а также о составе семьи и другие.

При опекунстве или попечительстве несовершеннолетнего брата/сестры отсрочка предоставляется до момента их совершеннолетия или на иной срок. В данном случае потребуются справка о составе семьи, доказательства отсутствия других опекунов, выписки из жилищных документов.

Наличие ребенка и воспитание его без матери дает мужчине право получить отсрочку до достижения совершеннолетия малолетнего. Здесь нужно предъявить свидетельство о рождении, смерти супруги, расторжении брака, лишении ее родительских прав, а также подтвердить факт совместного проживания с ребенком.

При наличии двух и более детей отсрочка наступает до момента их совершеннолетия. Важно, что отец в данном случае не лишен родительских прав. В военкомат предоставляются свидетельства о браке и рождении, документы о составе семьи.

Если у мужчины на иждивении находится ребенок-инвалид младше трех лет , то отсрочка предоставляется либо до момента снятия инвалидности, либо при достижении трехлетнего возраста. В данном случае нужно обязательно предоставить заключение о присвоении инвалидности. Ранее отсрочка предоставлялась при наличии ребенка не инвалида до трех лет, но на сегодняшний день это основание не берется во внимание.

Другое основание – поступление на службу - дает отсрочку на срок службы в перечисленных в законе органах.

При наличии специального статуса – депутата, кандидата – отсрочка предоставляется на срок полномочий или до дня выбытия. Потребуется предоставить документы, подтверждающие статус.

Напомним, что с 2022 года отсрочка положена IT-специалистам, которые работают в компаниях с госаккредитацией. Такие сотрудники должны иметь профильное высшее образование и проработать в компании не менее 11 месяцев или устроиться в течение года после окончания вуза.

Форма об отсрочке заполняется на Госуслугах. Для этого выделены определенные сроки – с 23 января по 6 февраля. Заявление должно быть одобрено работодателем. Затем списки направляют в Минцифры, далее – в Минобороны. Призывная комиссия вынесет решение об отсрочке с 1 апреля по 15 июля.