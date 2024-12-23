Срок должен быть не менее 6 месяцев: беременным студенткам выплатят 200 тысяч рублей в Ульяновской области

Власти Ульяновской области решили поддержать студенток высших учебных учреждений, которые решили стать мамами. Им будет оказана материальная поддержка в размере 200 тысяч рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Такая выплата ждет студенток вузов, которые учатся на очном отделении в рамках поддержки молодых семей в 2025 году. Воспользоваться средствами смогут те девушки, которые минимум год прожили на территории региона до поступления в образовательное учреждение.

Также были приняты другие меры поддержки. В высших учебных заведениях Ульяновска будут созданы специальные группы временного пребывания детей до трех лет. Там студентки смогут оставлять малышей.

Ранее сообщалось, что большой театр в Москве заключил с неназванным режиссером контракт на 500 млн рублей. Ежегодная выплата составляет порядка 100 млн рублей.